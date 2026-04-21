У Вашингтоні протест проти війни в Ірані завершився арештами

У Вашингтоні під час антивоєнної акції проти війни в Ірані правоохоронці затримали щонайменше 62 людини, серед яких були ветерани американської армії та члени їхніх родин.

Про це пишуть журналісти The Hill.

Протест відбувся в будівлі Cannon House неподалік Конгресу США. Учасники вимагали припинення бойових дій та виступали проти подальшого фінансування операції на Близькому Сході.

Демонстранти тримали червоні тюльпани на знак пам’яті про загиблих іранців, а також розгорнули банери з написами "Припиніть війну проти Ірану". Під час акції відбулася символічна церемонія складання прапора США в пам’ять про американських військових, які загинули у конфлікті.

За словами організаторів, протестувальники вимагали зустрічі зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, аби передати йому складений прапор і закликати припинити фінансування війни.

Серед затриманих був ветеран війни в Іраку Майк Прайснер, який назвав конфлікт глибоко непопулярним і кризою для адміністрації Трампа. Він заявив, що багато військових шкодують про свою участь у попередніх війнах і виступають за право відмови від служби з міркувань совісті.

Також видання зазначає, що на тлі протестів наближається завершення тимчасового перемир’я між США, Ізраїлем та Іраном. Дональд Трамп відмовився його продовжувати та закликав Тегеран до укладення нової угоди, водночас посиливши риторику щодо можливих наслідків.