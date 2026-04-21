Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США стягують три авіаносці на Близький Схід – Forbes

21 квітня 2026, 12:03
США стягують три авіаносці на Близький Схід – Forbes
Фото: reuters.com
Регіон отримує рекордне посилення військово-морських сил.

США нарощують військову присутність на Близькому Сході, де наразі можуть бути задіяні одразу три атомні авіаносці. 

Про це пише журнал Forbes.

За даними видання, авіаносець USS Gerald R. Ford (CVN-78) разом із есмінцями класу "Арлі Берк" пройшов Суецький канал і увійшов до зони відповідальності Центрального командування США в Червоному морі.

Корабель перебуває у тривалому морському розгортанні – вже понад 299 днів, що є рекордом для сучасних авіаносців США. ВМС США допускають, що місія може тривати до 11 місяців.

Раніше ударна група Gerald R. Ford була змушена тимчасово зайти в порт для ремонту після пожежі на борту, після чого відновила операції в Середземному морі.

Паралельно в регіоні діють інші американські авіаносні групи. За даними Forbes, ще один авіаносець був перекинутий до Аравійського моря, а третій – USS George H.W. Bush, який рухається в напрямку регіону через південну Африку.

Видання зазначає, що авіація з цих кораблів бере участь в операціях у рамках конфлікту, який триває з кінця лютого 2026 року і охоплює регіональні удари по Ірану.

 
СШАБлизький Схід

Останні матеріали

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється