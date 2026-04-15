Польща назвала "глибоко недружнім кроком" розірвання контракту на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові

Заступник міністра закордонних справ Марцін Босацький розкритикував рішення влади Львова розірвати контракт на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові, укладеного з польською фірмою Control Process.

На думку Босацького, ця ситуація "негативно впливає на сприйняття України в Польщі та на польсько-українські відносини". Він назвав рішення міського голови Львова Андрія Садового "свавільним", "цілком незрозумілим" і "глибоко недружнім кроком". Також заступник польського міністра сказав, що влада Польщі очікує на зміну рішення і вже втручається у цю справу "на дуже високому рівні".

TVP Info також вказує, що польську компанію усунули від будівництва, попри те, що будівництво нібито вже було завершене на 90 відсотків, а також те, що компанія буцімто виграла сім арбітражних процесів у цій справі. Однак Садовий каже , що це "маніпуляції", адже нібито арбітражні рішення, на які посилається польська компанія, — це висновки приватного консультанта, якого найняла й оплатила сама компанія.

"Його висновки — це позиція однієї сторони, за яку Control Process заплатила понад 400 тисяч євро. Таке коштовне “рішення” складно назвати незалежним", — сказав львівський міський голова.

Також він знову наголосив, що Control Process мала здати готовий завод торік у жовтні минулого року, але кінцеву дату кілька разів переносили, поки "в якийсь момент стало зрозуміло, що це не має сенсу". За його словами, компанія відмовлялася виконувати частину робіт і вимагала додаткові 17 мільйонів євро за роботи, які й так входили до його обов’язків.

"Ми також з’ясували, що це не поодинокий випадок — схожі ситуації з недобудованими об’єктами були й у Польщі. Тому за погодженням з Європейським банком реконструкції та розвитку було розірвано контракт із підрядником", — пояснює Садовий.

Тепер же Львів "найближчим часом" оголосить новий тендер і добудує завод із новим підрядником, обіцяє міський голова. Він окремо наголосив, що ця ситуація "не має нічого спільного" з відносинами між Україною та Польщею.