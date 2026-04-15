Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Польща назвала "глибоко недружнім кроком" розірвання контракту на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові

15 квітня 2026, 11:35
Садовий анонсує новий тендер.
Заступник міністра закордонних справ Марцін Босацький розкритикував рішення влади Львова розірвати контракт на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові, укладеного з польською фірмою Control Process.
 
Про це він сказав в ефірі TVP Info.
 
На думку Босацького, ця ситуація "негативно впливає на сприйняття України в Польщі та на польсько-українські відносини". Він назвав рішення міського голови Львова Андрія Садового "свавільним", "цілком незрозумілим" і "глибоко недружнім кроком". Також заступник польського міністра сказав, що влада Польщі очікує на зміну рішення і вже втручається у цю справу "на дуже високому рівні".
 
TVP Info також вказує, що польську компанію усунули від будівництва, попри те, що будівництво нібито вже було завершене на 90 відсотків, а також те, що компанія буцімто виграла сім арбітражних процесів у цій справі. Однак Садовий каже, що це "маніпуляції", адже нібито арбітражні рішення, на які посилається польська компанія, — це висновки приватного консультанта, якого найняла й оплатила сама компанія.
 
"Його висновки — це позиція однієї сторони, за яку Control Process заплатила понад 400 тисяч євро. Таке коштовне “рішення” складно назвати незалежним", — сказав львівський міський голова.
 
Також він знову наголосив, що Control Process мала здати готовий завод торік у жовтні минулого року, але кінцеву дату кілька разів переносили, поки "в якийсь момент стало зрозуміло, що це не має сенсу". За його словами, компанія відмовлялася виконувати частину робіт і вимагала додаткові 17 мільйонів євро за роботи, які й так входили до його обов’язків.
 
"Ми також з’ясували, що це не поодинокий випадок — схожі ситуації з недобудованими об’єктами були й у Польщі. Тому за погодженням з Європейським банком реконструкції та розвитку було розірвано контракт із підрядником", — пояснює Садовий.
 
Тепер же Львів "найближчим часом" оголосить новий тендер і добудує завод із новим підрядником, обіцяє міський голова. Він окремо наголосив, що ця ситуація "не має нічого спільного" з відносинами між Україною та Польщею.  

 

війна в Україніросія окупантиПольща

Останні матеріали

Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 11:55
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 11:55
Ослаблену зсередини державу легше зламати. Головним супротивником Естонії залишається росія – Марго Паллосон
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 08:37
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 08:37
Україна продовжує бити по тилу росіян. Під ударом логістика та склади – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 квітня 2026, 14:44
Переклад iPress – 14 квітня 2026, 14:44
Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Переклад iPress – 14 квітня 2026, 12:01
Переклад iPress – 14 квітня 2026, 12:01
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 21:45
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 21:45
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 16:13
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 16:13
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 12:47
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 12:47
Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 09:30
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 09:30
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється