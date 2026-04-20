Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

20 квітня 2026, 13:17
Китай відреагував на захоплення США іранського вантажного судна
Фото: з вільного доступу
Китай закликає до стриманості.

Речник МЗС Китаю Ґо Цзякунь заявив 20 квітня, що Китай занепокоєний через "примусове перехоплення" Сполученими Штатами вантажного судна під іранським прапором, закликавши відповідні сторони діяти відповідально.

Про це пише Reuters.

"Ситуація в Ормузькій протоці є чутливою та складною", – сказав Ґо Цзякунь під час регулярного брифінгу.

За його словами, всі сторони мають уникати подальшої ескалації та "створити необхідні умови для відновлення нормального судноплавства через протоку".

Раніше США заявили, що обстріляли та захопили іранське вантажне судно, яке намагалося порушити блокаду іранських портів. Іранські військові повідомили, що судно прямує з Китаю, і пообіцяли відповісти на те, що вони назвали "збройним піратством з боку американських військових".

Пекін також закликав відповідні сторони "продовжувати підтримувати імпульс припинення вогню та переговорів".

"Тепер, коли відкрилося вікно для миру, слід створити сприятливі умови для якнайшвидшого завершення війни", – додав Ґо.

СШАКитайІрансудно

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється