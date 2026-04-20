Китай відреагував на захоплення США іранського вантажного судна

Китай закликає до стриманості.

Речник МЗС Китаю Ґо Цзякунь заявив 20 квітня, що Китай занепокоєний через "примусове перехоплення" Сполученими Штатами вантажного судна під іранським прапором, закликавши відповідні сторони діяти відповідально.

Про це пише Reuters.

"Ситуація в Ормузькій протоці є чутливою та складною", – сказав Ґо Цзякунь під час регулярного брифінгу.

За його словами, всі сторони мають уникати подальшої ескалації та "створити необхідні умови для відновлення нормального судноплавства через протоку".

Раніше США заявили, що обстріляли та захопили іранське вантажне судно, яке намагалося порушити блокаду іранських портів. Іранські військові повідомили, що судно прямує з Китаю, і пообіцяли відповісти на те, що вони назвали "збройним піратством з боку американських військових".

Пекін також закликав відповідні сторони "продовжувати підтримувати імпульс припинення вогню та переговорів".

"Тепер, коли відкрилося вікно для миру, слід створити сприятливі умови для якнайшвидшого завершення війни", – додав Ґо.