Сікорський виступив проти прискореного вступу України до ЄС

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив проти ідеї прискореного членства України в Європейському Союзі, заявивши, що Варшава наполягає на проходженні повного процесу євроінтеграції.

Приводом для заяви стало питання про позицію майбутнього прем'єра Угорщини Петера Мадяра, який також не підтримує прискорений вступ України до ЄС. Сікорський погодився з ним, підкресливши, що позиція Польщі є ідентичною.

"Він говорить те, що є також і нашою позицією. У Єврокомісії з'явилася ідея про прискорене членство. Цього не буде. Ми вважаємо, що Україна має виконати всі умови, так само як це довелося зробити нам. І, звісно, будуть складні розділи переговорів, такі як сільське господарство чи транспорт", — заявив глава МЗС Польщі.

На його думку, Україна має пройти той самий шлях, який свого часу подолала Польща, без жодних винятків чи спрощень.

Уряди деяких країн Євросоюзу не підтримують активне обговорення та пришвидшення вступу нових членів, зокрема України. Серед таких держав - Франція, Німеччина, Нідерланди та Італія.

Серед головних причин побоювання, що розширення ЄС може посилити позиції популістів і спровокувати складні національні референдуми. Зокрема у Франції тема вступу України може стати козирем для правих на кшталт Жордана Барделли, який спекулюватиме на ризиках для робочих місць і витратах для бюджету.