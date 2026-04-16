Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сікорський виступив проти прискореного вступу України до ЄС

16 квітня 2026, 14:49
Сікорський виступив проти прискореного вступу України до ЄС
Фото: polradio.pl


Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив проти ідеї прискореного членства України в Європейському Союзі, заявивши, що Варшава наполягає на проходженні повного процесу євроінтеграції.

Приводом для заяви стало питання про позицію майбутнього прем'єра Угорщини Петера Мадяра, який також не підтримує прискорений вступ України до ЄС. Сікорський погодився з ним, підкресливши, що позиція Польщі є ідентичною.

"Він говорить те, що є також і нашою позицією. У Єврокомісії з'явилася ідея про прискорене членство. Цього не буде. Ми вважаємо, що Україна має виконати всі умови, так само як це довелося зробити нам. І, звісно, будуть складні розділи переговорів, такі як сільське господарство чи транспорт", — заявив глава МЗС Польщі.

На його думку, Україна має пройти той самий шлях, який свого часу подолала Польща, без жодних винятків чи спрощень.

Уряди деяких країн Євросоюзу не підтримують активне обговорення та пришвидшення вступу нових членів, зокрема України. Серед таких держав - Франція, Німеччина, Нідерланди та Італія.

Серед головних причин побоювання, що розширення ЄС може посилити позиції популістів і спровокувати складні національні референдуми. Зокрема у Франції тема вступу України може стати козирем для правих на кшталт Жордана Барделли, який спекулюватиме на ризиках для робочих місць і витратах для бюджету.

ПольщаРадослав Сікорськийвійна в Українівступ в ЄС

Хто контролює кошик покупок, яким керує штучний інтелект. ШІ змінить те, що ми купуємо, і те, як ми платимо – Падрайг Нолан
Хто контролює кошик покупок, яким керує штучний інтелект. ШІ змінить те, що ми купуємо, і те, як ми платимо – Падрайг Нолан
Вразливість Нарви. Як вигадана російська історія стала реальною проблемою для Естонії – Politico
Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Ослаблену зсередини державу легше зламати. Головним супротивником Естонії залишається росія – Марго Паллосон
Україна продовжує бити по тилу росіян. Під ударом логістика та склади – Том Купер і Дональд Гілл
Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється