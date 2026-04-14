Провідні країни ЄС гальмують вступ України до ЄС – Politico

14 квітня 2026, 14:16
Провідні країни ЄС гальмують вступ України до ЄС – Politico
Серед головних причин, побоювання, що розширення ЄС може посилити позиції популістів і спровокувати складні національні референдуми.

У Євросоюзі немає єдності щодо темпів вступу України. Франція, Німеччина, Нідерланди та Італія виступають проти прискорення цього процесу.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Серед головних причин, побоювання, що розширення ЄС може посилити позиції популістів і спровокувати складні національні референдуми. Зокрема у Франції тема вступу України може стати козирем для правих на кшталт Жордана Барделли, який спекулюватиме на ризиках для робочих місць і витратах для бюджету.

Великі держави також пам'ятають досвід розширення 2004 року, коли вступ Польщі супроводжувався дискусіями про "дешеву робочу силу". Окремим застереженням є приклад Угорщини, яку після вступу неодноразово критикували за проблеми з демократією, зв'язки з росією та блокування рішень ЄС щодо підтримки України. Тому великі країни наполягають, що процес вступу має залишатися "заснованим на заслугах" і не може прискорюватися з геополітичних міркувань.

Частина країн, зокрема Швеція та Данія, займають протилежну позицію і виступають за завершення переговорів у найближчі роки.

Новообраний прем'єр Угорщини Петер Мадяр також заявив 13 квітня, що не підтримує прискорений вступ України до ЄС, поки в країні триває війна. За його словами, лідери ЄС, з якими він вів переговори, дотримуються схожої позиції.

ІталіяНімеччинаФранціяНідерландиУкраїнаЄвросоюз

Україна продовжує бити по тилу росіян. Під ударом логістика та склади – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Україна продовжує бити по тилу росіян. Під ударом логістика та склади – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 квітня 2026, 14:44
Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Політика
Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Переклад iPress – 14 квітня 2026, 12:01
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Політика
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 21:45
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Політика
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 16:13
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Політика
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 12:47
Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Політика
Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 09:30
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Технології
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 16:10
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Технології
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 14:23
