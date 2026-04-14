Провідні країни ЄС гальмують вступ України до ЄС – Politico

У Євросоюзі немає єдності щодо темпів вступу України. Франція, Німеччина, Нідерланди та Італія виступають проти прискорення цього процесу.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Серед головних причин, побоювання, що розширення ЄС може посилити позиції популістів і спровокувати складні національні референдуми. Зокрема у Франції тема вступу України може стати козирем для правих на кшталт Жордана Барделли, який спекулюватиме на ризиках для робочих місць і витратах для бюджету.

Великі держави також пам'ятають досвід розширення 2004 року, коли вступ Польщі супроводжувався дискусіями про "дешеву робочу силу". Окремим застереженням є приклад Угорщини, яку після вступу неодноразово критикували за проблеми з демократією, зв'язки з росією та блокування рішень ЄС щодо підтримки України. Тому великі країни наполягають, що процес вступу має залишатися "заснованим на заслугах" і не може прискорюватися з геополітичних міркувань.

Частина країн, зокрема Швеція та Данія, займають протилежну позицію і виступають за завершення переговорів у найближчі роки.

Новообраний прем'єр Угорщини Петер Мадяр також заявив 13 квітня, що не підтримує прискорений вступ України до ЄС, поки в країні триває війна. За його словами, лідери ЄС, з якими він вів переговори, дотримуються схожої позиції.