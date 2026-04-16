У Польщі перекинувся автобус з українцями

Допомогу надали військові.

У Польщі, поблизу міста Ланьцут Підкарпатського воєводства, автобус з українцями в’їхав в енергопоглинальні бар'єри та перекинувся. Серед пасажирів була дев’ятирічна дівчинка.

Про це повідомила пожежна служба Ланьцута.

Аварія сталася 15 квітня на автомагістралі А4 у напрямку міста Жешув. За словами правоохоронців, 56-річний водій втратив керування автобусом, з’їхав з дороги та врізався в енергопоглинальні бар’єри, після чого авто злетіло з дороги.

В автобусі перебувало шестеро громадян України: п’ять дорослих та дев’ятирічна дівчинка. Один пасажир та водій автобуса зазнали травм, їх доставили до лікарні. Поліція вказує, що на момент аварії водій був у тверезому стані.

Першими постраждалим надали допомогу військові пожежної бригади 23 тактичної авіабази та екіпаж військової швидкої допомоги з 21 бригади підготовки, які колоною їхали повз місце аварії.