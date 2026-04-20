Білий дім відкинув звинувачення у підтримці росії через послаблення нафтових санкцій

20 квітня 2026, 13:43
Постійний представник США при ООН Майк Волц наголосив, що росія все одно зазнала стратегічних втрат.

У команді президента США Дональда Трампа назвали "смішною" критику щодо рішення про послаблення санкцій проти російської нафти.

Про це заявив постійний представник США при ООН Майк Волц в інтерв’ю NBC News.

За його словами, йдеться про технічне рішення, пов'язане з регулюванням постачань нафти та стабілізацією ринку після цінових коливань. Він наголосив, що воно не змінює жорсткої позиції США щодо російської агресії проти України.

"Ну, послухайте, міністр Бессент чітко заявив, що те, чому дозволено переміщуватися, насправді вже у воді. Те, чому не дозволено переміщуватися, зараз виходить з іранських нафтопереробних заводів. Те саме стосується і російської нафти", – сказав Волц.

Він також відкинув твердження про те, що такі кроки виглядають як підтримка москви, і пояснив логіку рішення.

"Це нафта, яка мала йти на ринок. А тепер замість того, щоб просто йти до Китаю, вона може потрапити до деяких наших інших союзників і партнерів", – зазначив він.

Волц також наголосив, що росія все одно зазнала стратегічних втрат.

"Що втратила росія? росія втратила одного зі своїх військових партнерів, найбільшого постачальника безпілотників – Іран, чий військово-промисловий комплекс був повністю спустошений", – додав посол.

17 квітня Міністерство фінансів США видало тимчасову ліцензію, що відновила дію санкційного винятку. Вона дозволяє країнам купувати російську нафту, яка перебуває в морі та не може бути доставлена через чинні обмеження. Документ замінює попередню ліцензію, термін дії якої закінчився 11 квітня.

За даними західних ЗМІ, росія з початку війни в Ірані отримала від нафтової торгівлі мільярди доларів прибутку.

