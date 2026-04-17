Трамп: угода з Іраном можлива за "день-два"

17 квітня 2026, 21:23
США очікують швидкого завершення переговорів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Іраном можуть завершитися вже найближчими днями, і висловив сподівання на швидке досягнення угоди про припинення війни. 

Про це він сказав в інтерв’ю Axios

За словами Трампа, новий раунд переговорів може відбутися вже цими вихідними.

"Іранці хочуть зустрітися. Вони хочуть укласти угоду. Думаю, ми укладемо угоду у найближчі день-два", – заявив він.

Водночас джерела, обізнані з перемовинами, зазначають, що попри значний прогрес сторони досі мають розбіжності щодо ключових питань. 

Йдеться про узгодження умов мирного плану, який наразі обговорюється.

Трамп також наголосив, що потенційна угода має гарантувати безпеку Ізраїлю та, за його словами, стане для нього великим успіхом.

Крім того, США та Іран ведуть закриті переговори щодо потенційної угоди, яка може передбачати розмороження близько 20 млрд доларів іранських активів в обмін на обмеження ядерної програми Тегерана. 

 
