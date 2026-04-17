США та Іран наближаються до ядерної угоди – Axios

Рішення можуть ухвалити в неділю.

США та Іран ведуть закриті переговори щодо потенційної угоди, яка може передбачати розмороження близько 20 млрд доларів іранських активів в обмін на обмеження ядерної програми Тегерана.

Про це повідомляє видання Axios із посиланням на джерела, обізнані з ходом перемовин.

За даними видання, ключовою вимогою Вашингтона є повна відмова Ірану від накопичених запасів збагаченого урану. Йдеться про приблизно 2 000 кг матеріалу, зокрема близько 450 кг, збагаченого до рівня 60%.

Обговорюється компромісний варіант: частину урану можуть вивезти до третьої країни, а частину – розбавити під міжнародним контролем безпосередньо в Ірані.

Президент США Дональд Трамп заявив, що новий раунд переговорів може відбутися вже цими вихідними. За даними журналістів, зустріч делегацій попередньо запланована на неділю в Ісламабаді.

Водночас сторони зберігають суттєві розбіжності. США наполягають на довгостроковому обмеженні збагачення урану, тоді як Іран пропонує значно коротший термін і власні умови щодо ядерної інфраструктури.

У Вашингтоні заявляють, що мета переговорів це не лише фінансові домовленості, а й повне блокування можливості створення ядерної зброї. У Тегерані ж, за оцінками американських чиновників, намагаються зберегти частину ядерної програми та домогтися послаблення санкцій.

Наразі триває підготовка до вирішальної недільної зустрічі, яка може визначити подальшу долю переговорів.

Також сьогодні по обіді Іран оголосив про відкриття Ормузької протоки для всіх комерційних суден на час дії режиму припинення вогню в Лівані.