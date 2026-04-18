Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Пентагоні заявили, що допомога Україні не може залежати лише від США

18 квітня 2026, 12:58
У Пентагоні заявили, що допомога Україні не може залежати лише від США
Фото: afp.com
І це після того, як Трамп визнав, що війна в нашій країні не є американським пріоритетом.

Надалі допомога Україні не повинна покладатися лише на США, адже американські запаси вичерпуються, заявив високопоставлений чиновник Пентагону, відповідальний за питання політики Елбрідж Колбі, слова якого цитує Politico.

Така заява пролунала після того, як європейські партнери заявили про нову хвилю підтримки нашої держави, зосереджену на засобах ППО, дронах та озброєнні, здатному здійснювати далекі удари. 

"Європа повинна прискорити прийняття на себе основної відповідальності за звичайну оборону континенту, – наголосив Колбі. – Це не питання вибору, а стратегічна необхідність".

Європейці вже збільшують свою залученість в озброєння України. Для прикладу, ФРН обіцяє профінансувати ракети для комплексів Patriot власного виробництва, системи IRIS-T та далекобійні дрони, Британія – 120 тисяч БпЛА, Нідерланди вкладають кошти у розвиток української дронової галузі, також про нове фінансування оголосили Іспанія та Бельгія. Втім, Україна, як і раніше, відчуває брак ППО, здатних "ловити" балістику. 

"Європа повинна поставити оборону континенту і, відповідно, свою військову підтримку України на дійсно стійку основу", – додав Колбі, закликавши партнерів збільшити зусилля для подальшого розвитку та зміцнення оборонно-промислової бази. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив, що увага Вашингтона наразі зосереджена не на Україні, а на Ірані, щоб завершити війну там. Під час розмови з журналістами він зауважив, що Штати мають зробити на Близькому Сході "щось дуже важливе". 

СШАПентагондопомога Україні

Останні матеріали

Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Політика
Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 14:25
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Політика
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 12:39
Протиповітряна оборона росії у 2026 році. Частина 3 – Дональд Гілл
Cуспільство
Протиповітряна оборона росії у 2026 році. Частина 3 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 08:26
Хто контролює кошик покупок, яким керує штучний інтелект. ШІ змінить те, що ми купуємо, і те, як ми платимо – Падрайг Нолан
Технології
Хто контролює кошик покупок, яким керує штучний інтелект. ШІ змінить те, що ми купуємо, і те, як ми платимо – Падрайг Нолан
Переклад iPress – 16 квітня 2026, 15:07
Вразливість Нарви. Як вигадана російська історія стала реальною проблемою для Естонії – Politico
Політика
Вразливість Нарви. Як вигадана російська історія стала реальною проблемою для Естонії – Politico
Переклад iPress – 16 квітня 2026, 11:03
Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Технології
Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 16 квітня 2026, 08:37
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Технології
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 15:27
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Політика
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 11:55
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється