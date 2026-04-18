У Пентагоні заявили, що допомога Україні не може залежати лише від США

І це після того, як Трамп визнав, що війна в нашій країні не є американським пріоритетом.

Надалі допомога Україні не повинна покладатися лише на США, адже американські запаси вичерпуються, заявив високопоставлений чиновник Пентагону, відповідальний за питання політики Елбрідж Колбі, слова якого цитує Politico.

Така заява пролунала після того, як європейські партнери заявили про нову хвилю підтримки нашої держави, зосереджену на засобах ППО, дронах та озброєнні, здатному здійснювати далекі удари.

"Європа повинна прискорити прийняття на себе основної відповідальності за звичайну оборону континенту, – наголосив Колбі. – Це не питання вибору, а стратегічна необхідність".

Європейці вже збільшують свою залученість в озброєння України. Для прикладу, ФРН обіцяє профінансувати ракети для комплексів Patriot власного виробництва, системи IRIS-T та далекобійні дрони, Британія – 120 тисяч БпЛА, Нідерланди вкладають кошти у розвиток української дронової галузі, також про нове фінансування оголосили Іспанія та Бельгія. Втім, Україна, як і раніше, відчуває брак ППО, здатних "ловити" балістику.

"Європа повинна поставити оборону континенту і, відповідно, свою військову підтримку України на дійсно стійку основу", – додав Колбі, закликавши партнерів збільшити зусилля для подальшого розвитку та зміцнення оборонно-промислової бази.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив, що увага Вашингтона наразі зосереджена не на Україні, а на Ірані, щоб завершити війну там. Під час розмови з журналістами він зауважив, що Штати мають зробити на Близькому Сході "щось дуже важливе".