Іран відмовився від нового раунду переговорів зі США

Іран відмовляється від переговорів, оскільки США порушили угоду ще на етапі її реалізації.

Офіційний Тегеран не планує проводити новий раунд переговорів зі США. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї.

Про це повідомляє Al Jazeera.

За словами Багаї, Іран відмовляється від переговорів, оскільки США порушили угоду ще на етапі її реалізації. Окремо він згадав американську морську блокаду іранських портів і наголосив, що Тегеран не може забути про удари США по Ірану під час попередніх дипломатичних переговорів.

"Американці грають у гру, звинувачуючи Іран. Вони продовжують цю гру, замість того, щоб відігравати конструктивну роль. Але ми не можемо очікувати, що американці скажуть правду – вони завжди звинувачують нас", – заявив речник.

Жодних ультиматумів і жодного урану

Іран також відкидає будь-які ультиматуми з боку США та категорично відмовляється передавати запаси збагаченого урану американській стороні чи будь-якій іншій країні.

"Ісламська Республіка Іран не визнає жодних термінів чи ультиматумів у забезпеченні своїх національних інтересів", – підкреслив Багаї.

За його словами, на жодному етапі поточних чи попередніх переговорів питання передачі іранських запасів збагаченого урану навіть не порушувалося і принципово не стоїть на порядку денному.

Попередження щодо нових ударів

Багаї також попередив: у разі нових "авантюр" з боку США чи Ізраїлю збройні сили Ірану відреагують повністю і рішуче. Іран, за його словами, захищатиме свої національні інтереси стільки, скільки буде потрібно.