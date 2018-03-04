США передадуть Україні патрульні катери Island

Україна повинна буде заплатити тільки за їх транспортування

США безкоштовно передадуть Україні два патрульні катери типу Island.

Наразі завершується опрацювання контракту на отримання катерів, повідомляють Військово-морські сили України у Facebook.

"Катери ми отримуємо безкоштовно, але їх транспортування, підготовка екіпажів та інші супутні витрати здійснюються за рахунок держави", - заявив командувач ВМС віце-адмірал Ігор Воронченко.

Він також повідомив про "деякі складнощі" у законодавчій процедурі передачі катерів.

"Це перший випадок подібної допомоги від іншої країни за відповідну оплату, тому на законодавчому рівні були певні складнощі щодо її реалізації в рамках чинного законодавства, але на цей час такий шлях вже визначено, його буде реалізовано в рамках чинної угоди між урядом України та США", - зазначив він.

Повідомляється, що Міноборони вже повідомило США про готовність отримати катери.

"Наразі очікується повідомлення від США щодо термінів проведення заключної конференції з опрацювання основних умов контракту, під час якої планується визначити остаточну вартість супутніх витрат, пов'язаних з передачею катерів, та терміни виконання робіт", - наголошується в заяві.

Процес передачі катерів розпочнеться після підписання вищезгаданого контракту. Цей процес включає також підготовку особового складу, який проходитиме службу на патрульних катерах типу Island.

Нагадаємо, що військова допомога США Україні не передбачає надання озброєння полку спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України