У Києві Mercedes влетів у вантажівку, 22-річний водій загинув Водій легковика не впорався з керуванням

У суботу, 4 листопада, в Києві на вулиці Заболотного загинув 22-річний водій Mercedes унаслідок зіткнення з припаркованою вантажівкою.

Фото: dtp.kiev.ua

Водій легковика (з іноземною реєстрацією) їхав на швидкості, не впорався з керуванням і влетів у вантажівку, яка стояла на обочині, повідомляє "112 Україна". Тіло водія забрали, легковик евакуювали. На місці працювали правоохоронці. Нагадаємо, що в суботу, 4 листопада, у Києві на вулиці Героїв Дніпра біля зупинки громадського транспорту сталася аварія за участю маршрутки №464. Маршрутка наїхала на людей біля зупинки, двоє осіб загинули.

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