CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ суботу, 4 листопада, в Києві на вулиці Заболотного загинув 22-річний водій Mercedes унаслідок зіткнення з припаркованою вантажівкою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві Mercedes влетів у вантажівку, 22-річний водій загинув
Водій легковика не впорався з керуванням
Фото: dtp.kiev.ua
Водій легковика (з іноземною реєстрацією) їхав на швидкості, не впорався з керуванням і влетів у вантажівку, яка стояла на обочині, повідомляє "112 Україна".
Тіло водія забрали, легковик евакуювали. На місці працювали правоохоронці.
Нагадаємо, що в суботу, 4 листопада, у Києві на вулиці Героїв Дніпра біля зупинки громадського транспорту сталася аварія за участю маршрутки №464. Маршрутка наїхала на людей біля зупинки, двоє осіб загинули.
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04 11 2017 14:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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