Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві маршрутка наїхала на людей біля зупинки: загинули двоє

Третьому потерпілому надали допомогу на місці
У суботу, 4 листопада, у Києві на вулиці Героїв Дніпра біля зупинки громадського транспорту сталася аварія за участю маршрутки №464.
У Києві маршрутка наїхала на людей біля зупинки: загинули двоє Фото: espreso.tv

На зупинку громадського транспорту прибув тролейбус, який зупинився в другому ряду для висадки пасажирів. З нього вже почали виходити люди, коли в цей же час маршрутка заїжджала до першого ряду та збила двох людей, повідомляє "Еспресо".

У результаті жінка померла на місці, чоловіка в тяжкому стані забрала швидка, він помер дорогою до лікарні. Третьому потерпілому надали допомогу на місці.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини інциденту.

Нагадаємо, що на трасі Львів-Тернопіль внаслідок ДТП загинули дві людини, ще чотирьох госпіталізовано.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 11 2017 12:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров

Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров'ю

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.