CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ суботу, 4 листопада, у Києві на вулиці Героїв Дніпра біля зупинки громадського транспорту сталася аварія за участю маршрутки №464.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві маршрутка наїхала на людей біля зупинки: загинули двоє
Третьому потерпілому надали допомогу на місці
Фото: espreso.tv
На зупинку громадського транспорту прибув тролейбус, який зупинився в другому ряду для висадки пасажирів. З нього вже почали виходити люди, коли в цей же час маршрутка заїжджала до першого ряду та збила двох людей, повідомляє "Еспресо".
У результаті жінка померла на місці, чоловіка в тяжкому стані забрала швидка, він помер дорогою до лікарні. Третьому потерпілому надали допомогу на місці.
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини інциденту.
Нагадаємо, що на трасі Львів-Тернопіль внаслідок ДТП загинули дві людини, ще чотирьох госпіталізовано.
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04 11 2017 12:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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