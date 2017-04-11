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На Львівщині у ДТП загинули 17-річна дівчина і 15-річний юнак

Поліція встановлює обставини аварії
На трасі Львів-Тернопіль внаслідок ДТП загинули дві людини, ще чотирьох госпіталізовано.
На Львівщині у ДТП загинули 17-річна дівчина і 15-річний юнак Фото: google.com

Аварія сталася у с.Гаї Пустомитівського району пізно ввечері 3 листопада: водій легкового автомобіля "Фольксваген Шаран" не впорався з керуванням і з'їхав в кювет, повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

На місці аварії загинули 17-річна дівчина і 15-річний юнак, мешканці Пустомитівського району.

У лікарні Львова доставлено у важкому стані ще 4 постраждалих молодих людей у ​​віці 17-21 рік. Один з них - мешканець Львова, троє - жителі Пустомистовского району.

Поліція встановлює обставини аварії.

Нагадаємо, що в четвер, 2 листопада, поблизу с. Залісся Львівської області сталася ДТП за участі пасажирського автобусу.

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04 11 2017 11:37
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