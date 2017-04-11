CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа трасі Львів-Тернопіль внаслідок ДТП загинули дві людини, ще чотирьох госпіталізовано.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Львівщині у ДТП загинули 17-річна дівчина і 15-річний юнак
Поліція встановлює обставини аварії
Фото: google.com
Аварія сталася у с.Гаї Пустомитівського району пізно ввечері 3 листопада: водій легкового автомобіля "Фольксваген Шаран" не впорався з керуванням і з'їхав в кювет, повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
На місці аварії загинули 17-річна дівчина і 15-річний юнак, мешканці Пустомитівського району.
У лікарні Львова доставлено у важкому стані ще 4 постраждалих молодих людей у віці 17-21 рік. Один з них - мешканець Львова, троє - жителі Пустомистовского району.
Поліція встановлює обставини аварії.
Нагадаємо, що в четвер, 2 листопада, поблизу с. Залісся Львівської області сталася ДТП за участі пасажирського автобусу.
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04 11 2017 11:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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