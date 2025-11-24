Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Тернопіль відмовився цьогоріч ставити міську ялинку

24 листопада 2025, 10:31
Тернопіль відмовився цьогоріч ставити міську ялинку
Фото: ДСНС
Рішення не ставити ялинку ухвалили після російського обстрілу міста в ніч на 19 листопада.
Цього року Тернопіль не встановлюватиме традиційної головної новорічної ялинки міста.
 
Про це у Telegram повідомив мер Тернополя Сергій Надал.
 
Рішення пов'язане з ракетним обстрілом, який скоїла росія в ніч на 19 листопада. За останніми даними, унаслідок атаки загинуло 34 людини.
 
"Після трагедії, яка сталася з нашим містом 19 листопада, зустрічати Різдво і Новий рік у звичний спосіб цього року не можемо. Майже 40 тернополян, тернополянок не зустрінуть Новий, 2026 рік. Серед них шестеро діточок", – написав Надал.
 
Попри відсутність ялинки, на Театральному майдані все ж облаштують традиційну українську шопку.
 
"Шопка – це символ відродження надії навіть у найтемніші часи. Ми пам'ятаємо про тих, кого втратили. І віримо, що наступний рік принесе мир", – додав міський голова Тернополя.

 

