Тернопіль відмовився цьогоріч ставити міську ялинку

Цього року Тернопіль не встановлюватиме традиційної головної новорічної ялинки міста.

Рішення пов'язане з ракетним обстрілом, який скоїла росія в ніч на 19 листопада. За останніми даними, унаслідок атаки загинуло 34 людини.

"Після трагедії, яка сталася з нашим містом 19 листопада, зустрічати Різдво і Новий рік у звичний спосіб цього року не можемо. Майже 40 тернополян, тернополянок не зустрінуть Новий, 2026 рік. Серед них шестеро діточок", – написав Надал.

Попри відсутність ялинки, на Театральному майдані все ж облаштують традиційну українську шопку.

"Шопка – це символ відродження надії навіть у найтемніші часи. Ми пам'ятаємо про тих, кого втратили. І віримо, що наступний рік принесе мир", – додав міський голова Тернополя.