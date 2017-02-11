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У Львівській області легковик зіткнувся з автобусом: семеро осіб постраждали

У результаті ДТП постраждали семеро осіб
У четвер, 2 листопада, поблизу с. Залісся Львівської області сталася ДТП за участі пасажирського автобусу.
У Львівській області легковик зіткнувся з автобусом: семеро осіб постраждали Фото: dsns.ua

Про це повідомили у ГУ ДСНС України по області.

За інформацією рятувальників, автомобіль KIA зіткнувся з автобусом Mercedes-Benz, що курсував за напрямом Львів – Великі Глібовичі. В автобусі, за попередніми даними, перебувало 29 осіб.

У результаті аварії семеро осіб отримали травми. Водія легковика затиснуло між конструкціями машини, його госпіталізовано у комунальну 8-му міську клінічну лікарню.

Обставини аварії встановлюються.

Нагадаємо, що у Криму в автокатастрофі загинули делегат Курултаю кримськотатарського народу Сервер Меннанов і спортсмен Руслан Усманов.

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02 11 2017 21:40
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