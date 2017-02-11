CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ четвер, 2 листопада, поблизу с. Залісся Львівської області сталася ДТП за участі пасажирського автобусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Львівській області легковик зіткнувся з автобусом: семеро осіб постраждали
У результаті ДТП постраждали семеро осіб
Фото: dsns.ua
Про це повідомили у ГУ ДСНС України по області.
За інформацією рятувальників, автомобіль KIA зіткнувся з автобусом Mercedes-Benz, що курсував за напрямом Львів – Великі Глібовичі. В автобусі, за попередніми даними, перебувало 29 осіб.
У результаті аварії семеро осіб отримали травми. Водія легковика затиснуло між конструкціями машини, його госпіталізовано у комунальну 8-му міську клінічну лікарню.
Обставини аварії встановлюються.
Нагадаємо, що у Криму в автокатастрофі загинули делегат Курултаю кримськотатарського народу Сервер Меннанов і спортсмен Руслан Усманов.
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02 11 2017 21:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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