У кортеж Байдена врізалась автівка – Reuters

Президент США не постраждав.

17 грудня близько 20.00 за місцевим часом (близько 3.00 18 грудня за Києвом) сріблястий седан з номерними знаками штату Делавер врізався у позашляховик кортежу президента США Джо Байдена.

Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на очевидців.

Інцидент стався через мить після того, як Байден відповів на запитання репортера, виходячи зі свого передвиборчого штабу у Вілмінгтоні, Делавер, США.

Сріблястий седан, у якого було пошкоджено бампер, після зупинки був швидко оточений співробітниками служби безпеки. Агенти загнали машину у кут і направили зброю на водія, який підняв руки вгору.

Reuters інформує, що під час зіткнення ні сам Джо Байден, ні його дружина Джил не постраждали. Під час аварії вони були у безпечному місці. За словами свідка, після інциденту Байдени благополучно повернулися до свого будинку у Вілмінгтоні.