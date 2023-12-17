Український автобус з півсотнею пасажирів перекинувся у Словаччині

Сьогодні на сході Словаччини перекинувся український автобус із 54 людьми.

Про це Оперативний центр рятувальної служби охорони здоров'я Словацької Республіки написав на Facebook-сторінці.

"Операційний центр служби екстреної медичної допомоги Словацької Республіки направив карети швидкої допомоги до перекинутого автобуса за селом Даргов", - йдеться в дописі.

Причини аварії наразі невідомі.

В перекинутому автобусі перебувало 54 пасажири: 10 пасажирів рятувальники доставили до лікарень. Серед них три дитини віком від одного до 15 років.

Майже місяць тому в Польщі розбився автобус з українцями.