У Тернополі завершили рятувальні роботи на місці удару по багатоповерхівці
22 листопада 2025, 20:15
Фото: ДСНС
Загинули 33 людини.
На місці пошкодженої внаслідок російського обстрілу багатоповерхівки в Тернополі завершили рятувальні роботи.
Про це повідомили в ДСНС.
Роботи тривали чотири доби й завершилися о 18-й годині 22 листопада. До операції були залучені підрозділи ДСНС із дев’яти областей, кінологи, важка техніка, медики та психологи.
Унаслідок атаки загинули 33 людини, серед них — шестеро дітей. Травмовано — 94, з них 18 — діти. Урятувати вдалося 46 людей, серед них — семеро дітей.
Наразі безвісти зниклими вважаються шестеро людей, серед них — одна дитина.
Нагадаємо, що війська рф атакували місто Тернопіль 19 листопада приблизно о 7:00 ударними безпілотниками й ракетами. За інформацією Командування Повітряних сил ЗСУ, росіяни поцілили в багатоквартирні будинки крилатими ракетами Х-101. Також через російські удари пошкоджень зазнали об’єкти промислової та критичної інфраструктури.