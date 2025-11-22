У Тернополі завершили рятувальні роботи на місці удару по багатоповерхівці

На місці пошкодженої внаслідок російського обстрілу багатоповерхівки в Тернополі завершили рятувальні роботи.

Роботи тривали чотири доби й завершилися о 18-й годині 22 листопада. До операції були залучені підрозділи ДСНС із дев’яти областей, кінологи, важка техніка, медики та психологи.

Унаслідок атаки загинули 33 людини, серед них — шестеро дітей. Травмовано — 94, з них 18 — діти. Урятувати вдалося 46 людей, серед них — семеро дітей.

Наразі безвісти зниклими вважаються шестеро людей, серед них — одна дитина.