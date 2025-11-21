У Тернополі підтвердили 31 жертву російської атаки (оновлено)

Після удару росії кількість загиблих зросла до 28, серед них троє дітей; тривають пошуки 16 зниклих.

Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Тернополю 19 листопада зросла до 28 осіб. Увечері 20 листопада рятувальники деблокували з-під завалів багатоповерхівки ще одне тіло.

Про це повідомляє ДСНС.

Особу загиблого наразі не встановлено. За даними ДСНС, серед 28 загиблих - троє дітей.

Крім того, відомо про 94 постраждалих. Ще 16 людей вважаються зниклими безвісти, пошуково-рятувальні роботи тривають.

Пізніше начальник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко поінформував, що під час розбирання завалів виявлено тіла мами і двох дітей.

Станом на вчор було відомо про 26 загиблих, серед яких троє дітей.