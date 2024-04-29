В березні кількість жертв серед цивільних українців зросла на 20% – розвідка Британії

Дані Моніторингової місії ООН вказують, що протягом березня в Україні 604 цивільні особи були вбиті чи поранені через російські атаки.

Про це Міністерства оборони Британії написало в соцмережі X (Twitter).

"Число жертв серед цивільних українців зросла на 20%, ніж у попередньому місяці. Жертви пов'язані з терористичними ракетами й авіаційними ударами ворога, а також збільшення кількості обстрілів на лінії фронту", - йдеться в дописі.

Британська розвідка також пише, що збільшилась і кількість скоординованих ударів по об'єктах критичної інфраструктури України.

Через атаки було знищено або пошкоджено 20 об'єктів.

В доповіді зазначається, що загинуло 57 дітей, а це двічі більше ніж попереднього місяця і безпосередньо пов'язано із застосуванням росією авіаційних боєприпасів.

Розвідка додає, що від початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні налічується 31 366 жертв серед цивільного населення: 10 810 загиблих і 20 556 поранених.

Питання ППО в Україні через загострення ворожих ударів по критичній інфраструктурі України стоїть дуже гостро.

Посилення протиповітряної оборони стало на порядку денному і президент Володимир Зеленський раніше заявив, що для захисту неба достатньо 25 одиниць американських зенітних ракетних систем ЗРК Patriot.