У Києві в автобусі п’яний влаштував стрілянину, - ВІДЕО

У результаті інциденту ніхто не постраждав

Увечері 19 серпня у столичному автобусі п’яний чоловік влаштував бійку зі стріляниною.

Подія сталася на Петрівці.

"Під час руху транспортного засобу, чоловік, перебуваючи напідпитку, намагався потрапити до кабіни водія. Це помітив один із пасажирів та почав заспокоювати його. У відповідь чоловік тричі вистрілив з травматичного пістолета в обшивку автобуса", - повідомляє Поліція Києва.

У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Чоловіки продовжили з’ясовувати стосунки на зупинці громадського транспорту.

Пасажир, який вгамовував нетверезого незнайомця, декілька разів його вдарив і пішов у невідомому напрямку.

З місця події слідчо-оперативна група вилучила пістолет для відстрілу гумовими кулями та три гільзи.