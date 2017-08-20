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У Києві в автобусі п’яний влаштував стрілянину, - ВІДЕО

У результаті інциденту ніхто не постраждав
Увечері 19 серпня у столичному автобусі п’яний чоловік влаштував бійку зі стріляниною.
У Києві в автобусі п’яний влаштував стрілянину, - ВІДЕО Фото: facebook.com/KyivOperativ

Подія сталася на Петрівці.

"Під час руху транспортного засобу, чоловік, перебуваючи напідпитку, намагався потрапити до кабіни водія. Це помітив один із пасажирів та почав заспокоювати його. У відповідь чоловік тричі вистрілив з травматичного пістолета в обшивку автобуса", - повідомляє Поліція Києва.

У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Чоловіки продовжили з’ясовувати стосунки на зупинці громадського транспорту.

Пасажир, який вгамовував нетверезого незнайомця, декілька разів його вдарив і пішов у невідомому напрямку.

З місця події слідчо-оперативна група вилучила пістолет для відстрілу гумовими кулями  та три гільзи.

Нагадаємо, у Вінниці вночі в суботу, 19 серпня, водії Land Rover і BMW влаштували стрілянину на дорозі, переслідуючи автомобіль Mitsubishi.
 
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20 08 2017 12:56
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