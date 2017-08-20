CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУвечері 19 серпня у столичному автобусі п’яний чоловік влаштував бійку зі стріляниною.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві в автобусі п’яний влаштував стрілянину, - ВІДЕО
У результаті інциденту ніхто не постраждав
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Подія сталася на Петрівці.
"Під час руху транспортного засобу, чоловік, перебуваючи напідпитку, намагався потрапити до кабіни водія. Це помітив один із пасажирів та почав заспокоювати його. У відповідь чоловік тричі вистрілив з травматичного пістолета в обшивку автобуса", - повідомляє Поліція Києва.
У результаті інциденту ніхто не постраждав.
Чоловіки продовжили з’ясовувати стосунки на зупинці громадського транспорту.
Пасажир, який вгамовував нетверезого незнайомця, декілька разів його вдарив і пішов у невідомому напрямку.
З місця події слідчо-оперативна група вилучила пістолет для відстрілу гумовими кулями та три гільзи.
Нагадаємо, у Вінниці вночі в суботу, 19 серпня, водії Land Rover і BMW влаштували стрілянину на дорозі, переслідуючи автомобіль Mitsubishi.
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20 08 2017 12:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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