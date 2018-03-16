У Мадриді сталися заворушення після смерті вуличного торговця

У центрі Мадрида сталися масові заворушення, внаслідок яких щонайменше 19 людей, в тому числі 15 поліцейських, отримали легкі поранення.

Демонстрація, що переросла в зіткнення, почалася після того, як на одній з вулиць району Лавап'єс помер 35-річний вуличний торговець, виходець із Сенегалу Мамі Мбаге, повідомляє El Pais.

У поліції стверджують, що він помер від серцевої недостатності. Однак, за словами очевидців, до цього його переслідували поліцейські на мотоциклі. Чоловікові вдалося добігти до свого будинку, але біля входу він впав. Поліцейські спробували надати торговцю допомогу до прибуття медиків, проте він помер. Відзначається, що сенегалець прибув до Іспанії 14 років тому, проте не мав дозволу на проживання.

Після цього в Лавап'єс зібралися близько 200 протестувальників. Вони скандували "Соціальна, а не поліцейська держава!", "Поліцейські-вбивці!" і "Поліцію геть із Мадрида!" Демонстранти підпалювали сміттєві баки і припарковані автомобілі, кидали каміння у вітрини, громили зупинки. Пізніше заворушення перекинулися на сусідні райони. Поліцейські застосували проти них гумові кулі.

Мер Мадрида Мануела Кармена пообіцяла, що інцидент буде розслідувано. Також вона висловила солідарність рідним і друзям загиблого.

Нагадаємо, що в Мадриді кілька тисяч пенсіонерів перекрили дорогу і заблокували вхід у будівлю парламенту Іспанії, вимагаючи підвищення пенсій.