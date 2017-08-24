У центрі Києва невідомі розстріляли іноземця

Пізно ввечері 23 серпня в центрі Києва невідомі розстріляли чоловіка.

"В самому центрі столиці на вулиці Шота Руставелі, 12, двоє невідомих застрелили чоловіка та зникли на автомобілі у невідомому напрямку. Лікарі приїхали доволі швидко, але врятувати чоловіка вже не змогли", - повідомляє "Київ оперативний" на сторінці у Facebook.

Виявилося, що чоловік, застрелений в центрі Києва, був іноземцем 1988 року народження, інформує прес-секретар столичної поліції Оксана Блищик у Facebook.

"О 23:30 поліцейські отримали повідомлення про стрілянину на вулиці Шота Руставелі. Коли на місце прибули патрулі та слідчо-оперативна група, виявили мертвого чоловіка із вогнепальними пораненнями. Особа загиблого встановлена: це - громадянин іншої держави, 1988 р. н", - написала вона.

При цьому ім'я убитого не називається.

Зловмисники, ймовірно, зникли на автомобілі "Фольксваген". У столиці введено план "перехоплення".

За фактом умисного вбивства розпочато кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють свідків і очевидців, оглядають прилеглу територію для виявлення камер відеоспостереження.

Нагадаємо, що ввечері 19 серпня у столичному автобусі п’яний чоловік влаштував бійку зі стріляниною.