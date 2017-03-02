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У центрі Парижа чоловік з ножем напав на військового

У поліції підозрюють, що нападник міг бути озброєний мачете
У столиці Франції Парижі солдат, який охороняв Лувр, відкрив вогонь по чоловіку, який намагався незаконно потрапити в музей.
У центрі Парижа чоловік з ножем напав на військового Фото: AFP

Військовослужбовець намагався зупинити чоловіка, внаслідок чого отримав ножове поранення, інформує канал BFMTV.

За даними каналу, підозрюваний намагався проникнути в магазин з двома невеликими валізами, однак охорона відмовила йому у вході. Після цього він напав на військових з ножем, а ті відкрили вогонь.

Джерело в поліції розповіло BFMTV, що нападник міг бути озброєний мачете. Співрозмовник також додав, що прибули на місце події сапери, які не виявили в сумках слідів вибухових речовин.


Фото: Reuters

На цей момент Лувр блокований силовиками, крім того, закрита станція метро "Пале-Рояль Лувр".

У свою чергу нападник отримав серйозні травми.

Нагадаємо, що в Парижі озброєний чоловік захопив у заручники в турагентстві сімох осіб, повідомляють французькі ЗМІ з посиланням на джерела в поліції.

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03 02 2017 14:35
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