У центрі Парижа чоловік з ножем напав на військового
Військовослужбовець намагався зупинити чоловіка, внаслідок чого отримав ножове поранення, інформує канал BFMTV.
За даними каналу, підозрюваний намагався проникнути в магазин з двома невеликими валізами, однак охорона відмовила йому у вході. Після цього він напав на військових з ножем, а ті відкрили вогонь.
Джерело в поліції розповіло BFMTV, що нападник міг бути озброєний мачете. Співрозмовник також додав, що прибули на місце події сапери, які не виявили в сумках слідів вибухових речовин.
Фото: Reuters
На цей момент Лувр блокований силовиками, крім того, закрита станція метро "Пале-Рояль Лувр".
У свою чергу нападник отримав серйозні травми.
Нагадаємо, що в Парижі озброєний чоловік захопив у заручники в турагентстві сімох осіб, повідомляють французькі ЗМІ з посиланням на джерела в поліції.
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