У центрі Парижа чоловік з ножем напав на військового

У поліції підозрюють, що нападник міг бути озброєний мачете

У столиці Франції Парижі солдат, який охороняв Лувр, відкрив вогонь по чоловіку, який намагався незаконно потрапити в музей.

Військовослужбовець намагався зупинити чоловіка, внаслідок чого отримав ножове поранення, інформує канал BFMTV.

За даними каналу, підозрюваний намагався проникнути в магазин з двома невеликими валізами, однак охорона відмовила йому у вході. Після цього він напав на військових з ножем, а ті відкрили вогонь.

Джерело в поліції розповіло BFMTV, що нападник міг бути озброєний мачете. Співрозмовник також додав, що прибули на місце події сапери, які не виявили в сумках слідів вибухових речовин.



Фото: Reuters

На цей момент Лувр блокований силовиками, крім того, закрита станція метро "Пале-Рояль Лувр".

У свою чергу нападник отримав серйозні травми.

Нагадаємо, що в Парижі озброєний чоловік захопив у заручники в турагентстві сімох осіб, повідомляють французькі ЗМІ з посиланням на джерела в поліції.