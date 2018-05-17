У військовому містечку на Львівщині знайшли мертвим офіцера На тілі офіцера знайшли два вогнепальних поранення

У четвер, 17 травня, на території одного з військових містечок у Львівській області у вартовому приміщенні знайшли тіло начальника варти з двома вогнепальними пораненнями.

Фото: rudana.com.ua

За інформацією відомства, на тілі офіцера знайшли два вогнепальних поранення — в область голови та грудей, - повідомляє Військова прокуратура Західного регіону України. На місце події прибула слідчо-оперативна група Національної поліції, правоохоронці встановлюють обставини смерті військовослужбовця та можливих причетних осіб. Правоохоронці планують внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Нагадаємо, на Житомирщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства колишнього учасника антитерористичної операції.

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