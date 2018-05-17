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У військовому містечку на Львівщині знайшли мертвим офіцера

На тілі офіцера знайшли два вогнепальних поранення
У четвер, 17 травня, на території одного з військових містечок у Львівській області у вартовому приміщенні знайшли тіло начальника варти з двома вогнепальними пораненнями.
У військовому містечку на Львівщині знайшли мертвим офіцера Фото: rudana.com.ua

За інформацією відомства, на тілі офіцера знайшли два вогнепальних поранення — в область голови та грудей, -  повідомляє Військова прокуратура Західного регіону України.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Національної поліції, правоохоронці встановлюють обставини смерті військовослужбовця та можливих причетних осіб.

Правоохоронці планують внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Нагадаємо, на Житомирщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства колишнього учасника антитерористичної операції.

 
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17 05 2018 16:37
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