CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ четвер, 17 травня, на території одного з військових містечок у Львівській області у вартовому приміщенні знайшли тіло начальника варти з двома вогнепальними пораненнями.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У військовому містечку на Львівщині знайшли мертвим офіцера
На тілі офіцера знайшли два вогнепальних поранення
Фото: rudana.com.ua
За інформацією відомства, на тілі офіцера знайшли два вогнепальних поранення — в область голови та грудей, - повідомляє Військова прокуратура Західного регіону України.
На місце події прибула слідчо-оперативна група Національної поліції, правоохоронці встановлюють обставини смерті військовослужбовця та можливих причетних осіб.
Правоохоронці планують внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).
Нагадаємо, на Житомирщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства колишнього учасника антитерористичної операції.
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