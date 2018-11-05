Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Житомирщині батько зарізав сина-ветерана АТО

Загиблий після повернення з Донбасу зловживав спиртним
На Житомирщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства 9 травня у Коростені колишнього учасника антитерористичної операції.
На Житомирщині батько зарізав сина-ветерана АТО Фото: npu.gov.ua

Як повідомили в поліції Житомирської області, 9 травня ввечері до правоохоронців надійшло повідомлення від медиків про констатацію смерті місцевого мешканця.

"Під час першочергових заходів було встановлено, що фатальне ножове поранення у ході конфлікту синові наніс батько. Розпочато розслідування. Попередньо з'ясовано, що між чоловіками близько 20:10 у квартирі за місцем проживання виникла суперечка, що переросла у сутичку. Під час фізичного з’ясування стосунків у хід пішов ніж", – розповіли в поліції.

Медики зафіксували смерть 37-річного чоловіка. У нього виявили поранення грудної клітини.

Батько загиблого, 60-річний коростенець, визнав свою вину.

Як повідомляє УНІАН, загиблий після повернення із зони АТО сильно зловживав спиртним.

Триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого  за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Чоловікові може загрожувати від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Києві невідомі напали з ножем на учасника бойових дій на Донбасі, захисника Донецького аеропорту Дмитра Вербича.

У Петропавлівській Борщагівці під час проводів знайомого до армії школяр вбив свого знайомого ножем.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 05 2018 23:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Засновник YouControl Сергій Мільман: На початку нам погрожували щодня, в тому числі фізичною розправою

Засновник YouControl Сергій Мільман: На початку нам погрожували щодня, в тому числі фізичною розправою

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.