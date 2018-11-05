На Житомирщині батько зарізав сина-ветерана АТО
Як повідомили в поліції Житомирської області, 9 травня ввечері до правоохоронців надійшло повідомлення від медиків про констатацію смерті місцевого мешканця.
"Під час першочергових заходів було встановлено, що фатальне ножове поранення у ході конфлікту синові наніс батько. Розпочато розслідування. Попередньо з'ясовано, що між чоловіками близько 20:10 у квартирі за місцем проживання виникла суперечка, що переросла у сутичку. Під час фізичного з’ясування стосунків у хід пішов ніж", – розповіли в поліції.
Медики зафіксували смерть 37-річного чоловіка. У нього виявили поранення грудної клітини.
Батько загиблого, 60-річний коростенець, визнав свою вину.
Як повідомляє УНІАН, загиблий після повернення із зони АТО сильно зловживав спиртним.
Триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Чоловікові може загрожувати від 7 до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, в Києві невідомі напали з ножем на учасника бойових дій на Донбасі, захисника Донецького аеропорту Дмитра Вербича.
У Петропавлівській Борщагівці під час проводів знайомого до армії школяр вбив свого знайомого ножем.
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