У Києві з ножем напали на колишнього захисника Донецького аеропорту

Першу допомогу Вербичу надали друзі, які прибули за кілька хвилин після нападу

У Подільському районі Києва на вулиці Костянтинівській невідомі напали з ножем на учасника бойових дій на Донбасі, захисника Донецького аеропорту Дмитра Вербича.

Як повідомляє депутат Роменської міської ради, волонтер Валентин Бондаренко, четверо людей із закритими обличчями вдарили Вербичу ножем у нижню частину спини, а потім застосували проти нього сльозогінний газ.

Волонтерка всеукраїнської мережі з допомоги військовим "Вільні Люди" Євгенія Сєрая додає, що потерпілого госпіталізували, його стан стабільний.

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У відділі комунікації поліції Києва "Громадському" підтвердили, що на Подолі мав місце такий інцидент. Жодних деталей про прізвища постраждалого та нападників, а також їхнє місцеперебування в поліції не надали.

Нагадаємо, в Києві біля Бессарабського ринку побили народного депутата Мустафу Найєма.