Україна має терміново посилити обороноздатність і вдосконалити підготовку військових – Сирський

Він перерахував низку рішень, які потрібно реалізувати для покращення обороноздатності.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що, зважаючи на російський наступ на фронті, Україні потрібно посилити обороноздатність та зміцнити Сили оборони.

У дописі на своєму Тг-каналі він перерахував аспекти, яких це буде стосуватися.

Мова йде про мобілізацію, рекрутинг та нові контракти для військових. Сирський наголосив на важливості якісної підготовки для бійців, додаючи, що в цьому питанні важливо розвиватися.

"Ворог продовжує наступ, тому в нас немає іншого вибору, як посилювати обороноздатність та зміцнювати своє військо, — пише Сирський. — ... Ключова точка докладання наших зусиль — не залізо, а люди".

Він нагадав про рішення збільшити термін БЗВП до 51 дня, і про те, що у бойових підрозділах є фахова підготовка та адаптаційний період. Та сьогодні цей процес потрібно вдосконалити, а також підвищити рівень інструкторів та обладнання навчальних центрів. Окремо Сирський наголосив на важливості реалізації комплексної програми з адаптації військовослужбовців на початку проходження військового вишколу.

"Саме в цей період відбувається значна частина СЗЧ", — пояснив він.

Головком розповів, що місця підготовки та навчання мобілізованих продовжують "відсувати" якомога далі від фронту, закріплюючи армійські корпуси за полігонами в центрі та на заході України. Також він закликав відповідні структури пришвидшитися з будівництвом та оснащенням укриттів у навчальних центрах.

"На деяких об’єктах стан забезпечення безпеки – незадовільний!" — пояснив Сирський.