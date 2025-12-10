У Британії підтвердили загибель першого чинного військового в Україні

ЗМІ припускали, що він міг бути бійцем ССО.

У Великій Британії підтвердили смерть першого діючого військовослужбовця в Україні від початку повномасштабної війни росії. Він загинув під час спостереження за тестуванням нової зброї українськими військовими далеко від фронтової лінії.

Sky News повідомляє, що цей випадок росія може використати для поширення фейків про участь військ НАТО у війні.

Міністерство оборони у вівторок повідомило про смерть військового, який отримав смертельні травми під час спостереження за випробуванням нової оборонної системи, яку тестували ЗСУ. За попередніми даними, причина інциденту не пов'язана з російським обстрілом.

Британське Міноборони не надає інформації щодо звання або посади військовослужбовця. У ЗМІ повідомляли, що він міг бути бійцем сил спеціальних операцій, проте офіційних підтверджень цьому немає.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив співчуття родині загиблого, підкресливши, що "служба та жертва військового ніколи не буде забута". Міністр оборони Джон Гілі додав, що він шокований цією новиною.

Лондон визнає, що в Україні перебуває невелика кількість його військових, які допомагають у підготовці української армії і забезпечують безпеку британських дипломатів у Києві. Крім того, британські інструктори проводять різноманітні тренінги. Водночас десятки колишніх військових із Великої Британії добровільно приїздять в Україну для участі у бойових діях у складі ЗСУ, і деякі з них загинули на фронті.

Наразі це перша офіційно підтверджена смерть чинного військовослужбовця. У заяві Міноборони йдеться, що сім'ї загиблого вже повідомили про загибель. Наразі не розголошуються, чи збігся день інциденту з датою його смерті, а також точне місце події.

Цей випадок привернув увагу до маловідомої діяльності британських військових в Україні. Офіційний Лондон рідко коментує такі місії через потенційні ризики, що росія може використати ці дані для просування фейкової тези про "пряму участь військ НАТО у війні".

Аналітики вказують, що перша підтверджена смерть нинішнього британського військового може послужити приводом для нової хвилі російської дезінформації.