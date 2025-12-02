Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

рф поширює фейк про можливу участь французьких військових у війні – ЦПД

02 грудня 2025, 15:33
рф поширює фейк про можливу участь французьких військових у війні – ЦПД
Фото: з вільного доступу
Подібні фейки дають можливість рф поширювати думки про те, що вона воює не лише з Україною, але з країнами Європи.

Служба зовнішньої розвідки рф поширила пропагандистську інформацію про те, що Франція нібито хоче долучити свої приватні військові компанії до "прямої участі" у війні проти росії.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

СЗР рф стверджує, що французький урядовий декрет дозволяє приватним військовим компаніям (ПВК) брати участь у війни на боці України. Зазначається, що росіяни заявляють про те, що французькі ПВК потрібні Україні для роботи у мобільних групах ППО та на озброєнні, яке нам передала Франція.

"Мета таких заяв очевидна: кремль намагається перекласти відповідальність за продовження війни на європейські країни, створюючи враження, що саме вони "підштовхують" Україну до боротьби. Подібні фейки рф видавала неодноразово. Тоді як насправді єдиною причиною затяжної війни є російська агресія та відмова кремля припинити бойові дії", – йдеться у повідомленні ЦПД.

До того ж подібна пропаганда допомагає росії керувати свідомістю соціуму, впроваджуючи думки про те, що російська армія воює не лише з Україною, але з країнами Європи. Як зазначають в ЦПД, такі фейки дають росії можливість пояснити своїй аудиторії, чому війна триває так довго та чому на неї витрачають багато ресурсу, вказуючи на те, що "рф протистоїть "переважаючим силам".

військовівійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico
Політика
Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 15:19
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Політика
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 13:46
Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 10:28
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Політика
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 13:51
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Політика
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 11:34
Заробляти гроші, а не воювати. Справжній план Трампа стосовно миру в Україні – Wall Street Journal
Політика
Заробляти гроші, а не воювати. Справжній план Трампа стосовно миру в Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 07:20
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
LifeStyle
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
28 листопада 2025, 14:19
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Політика
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 13:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється