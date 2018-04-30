У Києві невідомі побили Мустафу Найєма
За попередньою інформацією, Найєм не пропустив водія на Mercedes G-Wagen, водій якого вийшов і вдарив нардепа. Пізніше під'їхала ще одна машина, БМВ, водій якої також завдав ударів Мустафі Найєму, передає Цензор.НЕТ.
За словами свідків, обидва водія зникли з місця інциденту. На місці працюють медики і поліція.
У свою чергу нардеп у Facebook написав, що "кубик на перехресті бульвару Шевченка з Хрещатиком вирішив, що у нього більше прав і спробував підрізати".
"Я таке не люблю. Особливо мажорів і машини супроводу. Якщо підрізають, поводяться по-хамськи і з гонором, то не поступаюся принципово. Загалом, перегородив дорогу. Почалася перепалка. Викликав 102. Водій і пасажир кубика помінялися місцями і вирішили викликати своїх хлопців. Приїхали хлопці, людини чотири-п'ять. Перепалка закінчилася бійкою. Ну, як бійкою - дали в щелепу, далі деякий час пам'ятаю смутно; наздогнати не вийшло. Тепер в лікарні", - резюмував Найєм.
Як повідомляє УНІАН з посиланням на джерела у правоохоронних органах, учасників конфлікту затримали після введеного у місті плану-перехоплення. Зараз їх привезли на місце події.
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