Азербайджан заявляє про скупчення вірменських військ на кордоні - Єреван спростовує

У владі Азербайджану заявили, що Вірменія накопичує війська бронетехніки, артилерійських установок та інших важких вогневих засобів на кордоні.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Азербайджану.

"Вірменія здійснює інтенсивний рух військ збройних сил на кордоні", - заявили в Мінобороні.

У відомстві попередили, що будь-яка спроба військової провокації "буде рішуче припинена азербайджанською армією".

Натомість Міністерство оборони Вірменії спростовує заяви азербайджанської сторони.

"Поширене міністерством оборони Азербайджану повідомлення про те, що нібито Збройні сили Республіки Вірменія здійснюють скупчення, активні пересування особового складу, бронетехніки, артилерії та інших вогневих засобів на різних напрямках прикордонної зони, не відповідає дійсності", – йдеться у повідомленні.

Азербайджан додає, що вчора в деяких Telegram-каналах було поширено фотографії водіїв-новобранців, які виконують автопробіг у межах навчального процесу.

Це було представлено як пересування військ до кордонів, що не відповідає дійсності, підкреслили у вірменському Міноборони. Наразі Вірменія оперативну ситуацію на кордоні з Азербайджаном як стабільну і не бачать необхідності в ухваленні додаткових заходів щодо захисту кордону.

В середині місяця ми повідомляли, що Вірменія готова передати чотири села під контроль Азербайджану.