США не хочуть ескалації конфлікту на Близькому Сході – Білий дім

Джон Кірбі підтвердив, що президент Джо Байден попередив Біньяміна Нетаньягу про недоцільність подальших дій проти Ірану.

Сполучені Штати Америки й надалі допомагатимуть Ізраїлю захищатися. Проте в Білому домі заявили, що не прагнуть війни з Іраном.

Про це повідомляє Голос Америки.

Президент США Джо Байден виразив "залізну" підтримку Ізраїлю з боку Вашингтона. Проте подальші дії проти Ірану недоцільні й США не братимуть у них участі.

Представник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що США не хочуть ескалації кофлікту на Близькому Сході.

"Ми не хочемо бачити ескалації. Ми не прагнемо розширення війни з Іраном", - заявив Кірбі.

Зокрема, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Ізраїль має можливість створити стратегічний альянс "проти серйозної загрози з боку Ірану, який загрожує встановити ядерну вибухівку на ці ракети, що може стати надзвичайно серйозною загрозою".

"Ми ясно дали зрозуміти всім сторонам, включаючи Іран, що ми робитимемо... а також наскільки серйозно ми ставитимемося до будь-яких потенційних загроз нашому персоналу", – заявив Кірбі.

Іран минулими вихідними здійснив масштабну атаку на Ізраїль у відповідь на ізраїльський удар 1 квітня, який зруйнував дипломатичне представництво Ірану в Дамаску та призвів до загибелі іранських генералів.

Після відбиття іранської атаки на Ізраїль, у тому числі завдяки силам США, Франції та Британії, на Заході почали лунати заклики до Ізраїлю не розпалювати конфлікт ще більше.

Зокрема, у Білому домі заявили, що президент США Джо Байден зосереджений на тому, щоб не допустити переростання нещодавньої атаки Ірану на Ізраїль у ширший регіональний конфлікт на Близькому Сході.