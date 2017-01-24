Українці отримали 83% дозволів на роботу у Польщі, виданих іноземцям
Другі в списку - білоруси, вони отримали 3,5% дозволів у 2016 році. Далі йдуть молдовани з 2,3%, інформує Rzeczpospolita із посиланням на дані польського міністерства праці.
Схожі пропорції спостерігають у кількості заяв про намір працевлаштування, які дозволяють громадянам шести країн (Україна, Білорусь, Молдова, Росія, Грузія і Вірменія) працювати в Польщі без спеціального дозволу протягом шести місяців. За 11 місяців 2016 року 96% заяв, переданих у бюро працевлаштування, стосувалися громадян України. У номінальному вираженні це 337 тисяч осіб.
"Без участі працівників з України реалізація цілої низки бізнес-проектів і підписаних контрактів у Польщі опинилася б під питанням. В умовах неминучих демографічних і еміграційних тенденцій вкрай важливо розробити довгострокову імміграційну політику. Наша економіка увійшла в нову фазу розвитку, в якій конкурентною перевагою й умовою подальшого розвитку стають не інвестиції, а наявність людського капіталу", - заявив виданню президент кадрового агентства Work Service Мацей Вітуцький.
2015 року українці переказали з Польщі на батьківщину близько 5 млрд злотих (понад $1,2 млрд за сьогоднішнім курсом).
За даними Національного банку Польщі, середній трудовий мігрант з України заробляє 2,1 тис злотих (14 тис грн) на місяць. Найвищі зарплати отримують мігранти, зайняті в ремонтно-будівельних роботах (2,7 тис злотих, або 18 тис грн), найнижчі - у сфері послуг (1,8 тис злотих, або 12 тис грн). Крім зарплати, роботодавці часто пропонують українцям харчування і житло, що знижує їхню вартість життя в Польщі.
Видання зазначає, що українці зазвичай не конкурують на ринку праці з поляками, оскільки виконують роботу, якої місцеві жителі не хочуть. При цьому, значна частина трудових мігрантів з України - люди з вищою освітою.
Нагадаємо, що за інформацією польського міністерства у справах сім'ї, праці та соцполітики, у 2016 році Польща видала для громадян України близько 1,3 мільйона запрошень на тимчасову роботу.
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