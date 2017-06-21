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Уряд заборонив Нацгвардії брати капеланами священиків УПЦ Московського патріархату

За словами генерала, представникам УПЦ МП він розповідав, як особисто бачив благословення російсько-терористичних військ з боку представників цієї церкви
Командувач Національної гвардії, генерал-лейтенант Юрій Аллеров заявив, що до його підрозділів не беруть капеланами представників Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).
Уряд заборонив Нацгвардії брати капеланами священиків УПЦ Московського патріархату Фото: flickr.com/photos/ng_ukraine

Аллеров наголосив, що зазначене положення прописано в постанові Кабінету міністрів.

"Так. Прописали: "За винятком представників Московського патріархату", – повідомив Аллеров в інтерв’ю "Апострофу".

"Я працював з розвідкою, з народним опором, коли колони сепаратистів з російськими найманцями під'їжджали до церкви – і виходили парохи УПЦ МП і благословляли їх на "священну війну" проти українського народу", – наголосив Аллеров.

"Запитую: як ви це поясните? У них не було слів...", – додав він.

Генерал заявив, що Росія й понині продовжує намагатися вплинути на території України, які знаходяться під впливом Російської православної церкви, маючи на увазі південну і східну частини нашої країни.

Нагадаємо, що Українська православна церква Московського патріархату подала до суду на державу Україна. Хоче відсудити майно та приміщення, яке перебуває в її церков в Україні в тимчасовому користуванні.

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21 06 2017 16:28
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