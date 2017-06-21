Уряд заборонив Нацгвардії брати капеланами священиків УПЦ Московського патріархату
Аллеров наголосив, що зазначене положення прописано в постанові Кабінету міністрів.
"Так. Прописали: "За винятком представників Московського патріархату", – повідомив Аллеров в інтерв’ю "Апострофу".
"Я працював з розвідкою, з народним опором, коли колони сепаратистів з російськими найманцями під'їжджали до церкви – і виходили парохи УПЦ МП і благословляли їх на "священну війну" проти українського народу", – наголосив Аллеров.
"Запитую: як ви це поясните? У них не було слів...", – додав він.
Генерал заявив, що Росія й понині продовжує намагатися вплинути на території України, які знаходяться під впливом Російської православної церкви, маючи на увазі південну і східну частини нашої країни.
Нагадаємо, що Українська православна церква Московського патріархату подала до суду на державу Україна. Хоче відсудити майно та приміщення, яке перебуває в її церков в Україні в тимчасовому користуванні.
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