Московський патріархат хоче через суд заборонити вірянам переходити до київського патріархату

Українська православна церква Московського патріархату подала до суду на державу Україна. Хоче відсудити майно та приміщення, яке перебуває в її церков в Україні в тимчасовому користуванні.

Українська православна церква Московського патріархату, яка є невід'ємною частиною Російської православної церкви, подала до суду на державу Україна, бо Україна в особі Міністерства культури, не хоче реєструвати нові статути УПЦ МП, які заберуть право людей розпоряджатися релігійним майном громади. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Тиждень.

На відміну від української традиції, де всі питання від церковного майна до запрошення у храм попа вирішувала громада, ці документи запроваджує ледь не військову ієрархію.

"Йдеться про те, що без згоди архієрея жодна парафія, жодна громада не зможе вирішити свого жодного завдання принципового, яке має відношення до стратегічного розвитку, до майнових своїх прав чи зміни юрисдикції. Йде мова на встановлення диктату єпархіальних архієреїв над усім життям кожної парафії", – розповів керівник департаменту в справах релігій Міністерства культури Андрій Юраш.

В одному із запропонованих статутів йдеться, що всі громади є ієрархічно підлеглими структурними підрозділами єпархії. Зовсім як у Російській православній церкві.

"У Росії це є класична тоталітарна система. Коли є певний центр, він диктує волю кожній спільноті, яка є частиною. І ми не можемо погодитися, аби цю російську модель можна було б переносити на українські реалії", – зауважив Андрій Юраш.

Українські віряни зараз живуть інакше. За законом, релігійна громада – це самостійна юридична особа. І на основі своїх статутів, громада вирішує всі питання, які стосуються саме цієї релігійної організації. Якщо суд вирішить справу на користь Московського патріархату, це означатиме, що громада з її інтересами перестає існувати, а все вирішується десь в іншому місці церковним керівництвом.

У статутах Львівської, Сумської, Конотопської єпархій УПЦ МП ці завуальовані зміни юристи вже знайшли.

В одному зі статутів сказано, що єпархіальний архієрей дозволяє утворення та реєстрацію парафій. І це фактично позбавляє людей права вирішити, яка православна конфесія відповідає їхнім потребам і ставить хрест на переходах з однієї церкви в іншу. Тобто, це поправки, повністю спрямовані проти переходів.

В УПЦ Московського патріархату від коментарів відмовилися. Хоча пресі юристи УПЦ МП заявляють про незаконність дій Мінкульту. Кажуть, статути є типовими і вже багато років застосовуються для реєстрації.

Суд, який розпочався в середу, вирішить, хто правий: держава, яка відстоює церковну демократію чи Московський патріархат, який наблизився до того, аби перетворити незалежну церкву в українську філію Російської православної церкви.

Нагадаємо, 8 лютого клірик Київської єпархії Української православної церкви (Московський патріархат) 26-річний протоієрей Іоанн Корнута був знайдений мертвим в одному з закладів для відпочинку в Броварах під Києвом.

У січні 2017 представникам Донецької єпархії УПЦ МП в окупованій Макіївці доручили зібрати інформацію про католицькі, протестантські та мусульманські громади, які діють на території міста.

У листопаді 2016 Голова Верховної Ради України Андрій Парубій обговорив із Вселенським Патріархом створення єдиної помісної церкви в Україні.