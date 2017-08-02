На Київщині священик помер у сауні з повіями, - ВІДЕО

Клірик Київської єпархії Української православної церкви (Московський патріархат) 26-річний протоієрей Іоанн Корнута був знайдений мертвим в одному з закладів для відпочинку в Броварах під Києвом.

Смерть наздогнала священика в сауні з дівчатами легкої поведінки, які до того ж його пограбували, йдеться у відеосюжеті видання "ПравдаТут".

Тіло отця Іоанна Корнути знайшли співробітники сауни і повідомили про подію правоохоронним органам. Як з'ясувалося, "особи, які мали зовнішність дівчат легкої поведінки", пішли в сауну разом з о. Іоанном, де провели з ним час, а потім покинули заклад, залишивши мертвого священика без його особистих цінних речей.

Зокрема, у протоієрея пропав мобільний телефон. Також з тіла священика зник дорогий ланцюжок, який зафіксували камери відеоспостереження, коли отець Іоанн з повіями входив в сауну. Під час обшуку тіла було знайдено посвідчення водія на ім'я Корнути Івана Івановича, уродженця Закарпатської області.

Експертиза встановила, що смерть священнослужителя носила природний характер. У протоієрея під час суботнього відпочинку в сауні раптово зупинилося серце через тромб, що відірвався.

Поліція відкрила кримінальне провадження з позначкою "природна смерть". Хоча родичі покійного не писали заяву про пограбування священика в поліцію, правоохоронці ведуть пошук дівчат, які супроводжували о. Іоанна. Вони будуть допитані на предмет обставин, при яких сталася смерть священика, повідомив радник ГУ Національної поліції в Києві Микола Жукович.

Протоієрей Іоанн Корнута служив в Свято-Введенському чоловічому монастирі Києва секретарем намісника обителі єпископа Фастівського Даміана (Давидова), вікарія Київської митрополії УПЦ (МП). Монастир служить місцем зустрічей київського відділу "Російського Імператорського Союзу-Ордена" (єпископ Даміан відомий як духовний наставник київських монархістів-легітимістів, які виступають на підтримку династії Романових).

Журналістам, які звернулися в Введенський монастир за коментарем, заявили, що такі делікатні питання розглядаються "тільки через митрополію".

В некролозі на сайті Київської митрополії УПЦ кажуть, що Корнута помер 21 січня.