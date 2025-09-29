У США відкрили стрілянину в мормонській церкві: є жертви

Поліція повідомляє про героїчні дії парафіян, які захищали дітей.

У місті Гранд-Бланк в американському штаті Мічиган у неділю сталася масова стрілянина та підпал у мормонській церкві Ісуса Христа Святих Останніх Днів, унаслідок чого загинули п’ятеро людей, ще щонайменше вісім зазнали поранень.

Як повідомляє Sky News, інцидент стався близько 10:25 за місцевим часом.

За даними місцевої поліції, нападником був 40-річний Томас Джейкоб Сенфорд із сусіднього міста Бертон, колишній морський піхотинець, який служив у 2004–2008 роках і брав участь у бойових діях в Іраку. Злочинця застрелили правоохоронці на парковці біля храму приблизно за вісім хвилин після початку атаки.

Зазначається, що Сенфорд протаранив автомобілем вхідні двері церкви, після чого відкрив вогонь з автомата по вірянах, що перебували на недільній службі. Потім він навмисне підпалив будівлю.

Начальник поліції Гранд-Бланка Вільям Реньє повідомив, що станом на 20:00 неділі в залишках будівлі виявили ще двох загиблих, окрім двох людей, які отримали смертельні вогнепальні поранення під час самої атаки.

На місці трагедії виявили три саморобні вибухові пристрої.

За словами шефа поліції, під час нападу прихожани проявили виняткову відвагу, ризикуючи життям, щоб захистити дітей, які перебували в храмі. "Вони переносили дітей у безпечне місце. Це була надзвичайна сміливість", — наголосив Реньє.

Він також уточнив, що перші правоохоронці прибули на виклик протягом 30 секунд після дзвінка на номер 911.