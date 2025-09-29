Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

У США відкрили стрілянину в мормонській церкві: є жертви

29 вересня 2025, 08:58
У США відкрили стрілянину в мормонській церкві: є жертви
з вільних джерел
Поліція повідомляє про героїчні дії парафіян, які захищали дітей.

У місті Гранд-Бланк в американському штаті Мічиган у неділю сталася масова стрілянина та підпал у мормонській церкві Ісуса Христа Святих Останніх Днів, унаслідок чого загинули п’ятеро людей, ще щонайменше вісім зазнали поранень.

Як повідомляє Sky News, інцидент стався близько 10:25 за місцевим часом.

За даними місцевої поліції, нападником був 40-річний Томас Джейкоб Сенфорд із сусіднього міста Бертон, колишній морський піхотинець, який служив у 2004–2008 роках і брав участь у бойових діях в Іраку. Злочинця застрелили правоохоронці на парковці біля храму приблизно за вісім хвилин після початку атаки.

Зазначається, що Сенфорд протаранив автомобілем вхідні двері церкви, після чого відкрив вогонь з автомата по вірянах, що перебували на недільній службі. Потім він навмисне підпалив будівлю.

Начальник поліції Гранд-Бланка Вільям Реньє повідомив, що станом на 20:00 неділі в залишках будівлі виявили ще двох загиблих, окрім двох людей, які отримали смертельні вогнепальні поранення під час самої атаки.

На місці трагедії виявили три саморобні вибухові пристрої.

За словами шефа поліції, під час нападу прихожани проявили виняткову відвагу, ризикуючи життям, щоб захистити дітей, які перебували в храмі. "Вони переносили дітей у безпечне місце. Це була надзвичайна сміливість", — наголосив Реньє.

Він також уточнив, що перші правоохоронці прибули на виклик протягом 30 секунд після дзвінка на номер 911.

СШАцерквастрілянина

Останні матеріали

Політика
"Паперовий тигр" і реальна стратегія. Як удари по нафті ламають можливості рф – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 00:28
росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Політика
росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 16:16
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Політика
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 11:44
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Політика
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 07:10
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Cуспільство
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 13:57
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Політика
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 11:59
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Політика
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 07:03
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 15:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється