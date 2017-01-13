УПЦ отримала вказівку від бойовиків: зібрати дані про католиків та мусульман у Макіївці

Представникам Донецької єпархії УПЦ МП в окупованій Макіївці доручили зібрати інформацію про католицькі, протестантські та мусульманські громади, які діють на території міста.

Керівництвом окупаційної адміністрації н. п. Макіївка ("ДНР") дано вказівку місцевим представникам Донецької єпархії УПЦ (МП) зібрати інформацію про католицькі, протестантські, а також мусульманські громади, які діють на території міста (персональні дані представників, адреси місць зібрань), - написав керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук у Facebook.

За даними Тимчука, на підставі зібраних даних планується провести "інвентаризацію майна" цих громад. Станом на 12 січня встановлено 21 деномінацію і 2 мусульманські громади.

Раніше IPress.ua повідомляв, що ієромонах Микільського Свято-Успенського Миколо-Василівського монастиря УПЦ МП у селі Микільське Волноваського району розповів, що був завербований бойовиками "ДНР" у травні 2014 року і з того часу активно збирав і передавав інформацію про пересування і дії підрозділів української армії.