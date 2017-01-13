УПЦ отримала вказівку від бойовиків: зібрати дані про католиків та мусульман у Макіївці
Керівництвом окупаційної адміністрації н. п. Макіївка ("ДНР") дано вказівку місцевим представникам Донецької єпархії УПЦ (МП) зібрати інформацію про католицькі, протестантські, а також мусульманські громади, які діють на території міста (персональні дані представників, адреси місць зібрань), - написав керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук у Facebook.
За даними Тимчука, на підставі зібраних даних планується провести "інвентаризацію майна" цих громад. Станом на 12 січня встановлено 21 деномінацію і 2 мусульманські громади.
Раніше IPress.ua повідомляв, що ієромонах Микільського Свято-Успенського Миколо-Василівського монастиря УПЦ МП у селі Микільське Волноваського району розповів, що був завербований бойовиками "ДНР" у травні 2014 року і з того часу активно збирав і передавав інформацію про пересування і дії підрозділів української армії.
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