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ПОЛІТИКА

Трамп обіцяє зупинити "трансгендерне безумство"

23 грудня 2024, 16:13
Трамп обіцяє зупинити
Представники Республіканської партії США, які контролюють обидві палати Конгресу, ведуть боротьбу з правами ЛГБТ-спільноти.

Обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв зупинити "трансгендерне безумство" у перший день свого президентства.

Про це Трамп заявив на заході AmericaFest 2024 у Фініксі, передає AFP.

"Я підпишу указ, який покладе край хірургічним операціям на дітях, видворить “трансгендерів” з армії та наших початкових, середніх і старших шкіл. За адміністрації Трампа уряд США визнаватиме тільки два гендери — чоловічий і жіночий", — заявив Трамп.

Представники Республіканської партії США, які контролюють обидві палати Конгресу, ведуть боротьбу з правами ЛГБТ-спільноти. У грудні 2024 року Конгрес США затвердив річний оборонний бюджет, який блокує фінансування деяких видів допомоги для дітей трансгендерних людей, які служать в армії.

У США за адміністрації Джо Байдена в 2021 році вперше почали видавати американські паспорти з гендерним маркером "X". Паспорти з такою позначкою призначені для небінарних людей, інтерсекс-людей і гендерно-неконформних людей.

Окрім того, Трамп заявив, що одразу після вступу на посаду розпочне "наймасштабнішу операцію з депортації в історії США" — масштабнішою за ту, яку проводив президент Двайт Ейзенхауер  у середині XX століття.

Трамп також пообіцяв жорсткі заходи проти "злочинності з боку мігрантів" і повторив свої обіцянки відновити контроль США над Панамським каналом і Гренландією.

ЛГБТДональд Трамп

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