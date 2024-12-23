Трамп обіцяє "наймасштабнішу операцію з депортації в історії Америки" в перший день обрання – NYT

Він також планує скасувати заборону TikTok.

47-ий президент США Дональд Трамп пообіцяв розпочати "наймасштабнішу операцію з депортації в історії Америки", щойно він вступить на посаду 20 січня.

Про це він заявив під час виступу на конференції у Феніксі, передає The New York Post.

"В мій найперший же день повернення до Овального кабінету я підпишу історичний список виконавчих указів про закриття нашого кордону для іноземців-нелегалів та припинення вторгнення в нашу країну", - заявив Трамп.

Він додав, що з дня інавгурації розпочнеться «найбільша операція з депортації в американській історії, масштабніша навіть за операцію президента Дуайта Ейзенхауера.

Під час своєї виборчої кампанії 2024 року кандидат від республіканців пообіцяв провести масову кампанію депортації нелегальних іммігрантів, які проживають у США.

А після перемоги на виборах він призначив Тома Гомана своїм уповноваженим "прикордонним царем" для виконання цієї місії.

Минулого тижня ми писали, що після інавгурації Трамп може депортувати мільйон людей.