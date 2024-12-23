Трамп пропонує США взяти у власність Гренландію – ЗМІ

Крім американського президента на острів претендує ще й кремль.

Нещодавно обраний президент США Дональд Трамп хоче, щоб Гренландія була під контролем США.

Про це повідомляє Axios.

"З метою національної безпеки і свободи в усьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю", - йдеться в дописі Трампа в соцмережі Truth Social.

Трамп написав про плани призначити послом США у Данії співзасновника PayPal Кена Гавері.

Під час своєї першої каденції Трамп заявляв, що розглядає можливість купівлі Гренландії, і скасував державний візит до Данії після того, як данські чиновники заявили, що автономна територія, яка є частиною їхнього королівства, не продається.

Нагадаємо, що з 1867 року США неодноразово розглядали або намагалися купити найбільший у світі острів. Гренландія є частиною континенту Північна Америка, але вона має тісні геополітичні зв'язки з Європою і отримує фінансування від ЄС, оскільки класифікується як заморська територія, пов'язана з блоком через Данію.

Територія має вихід до Арктики, де між країнами точиться гонка за ресурси в регіоні.

Крім того, в Гренландії є золото, срібло, мідь і уран, такожвважається, що у водах біля цієї території є значний потенціал для видобутку нафти.

росія останніми роками також претендувала на територію аж до виключної економічної зони Гренландії.

Ще в листопаді Трамп може замахнутись на купівлю Гренландії.