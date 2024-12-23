Швейцарія приєдналася до нових санкцій ЄС проти росії та білорусі

Нещодавно Рада ЄС ухвалила 15-й пакет санкцій проти рф.

Влада Швейцарії ухвалила рішення приєднатися до ухваленого 16 грудня Європейським Союзом 15-го пакету санкцій проти росії, а також до заходів проти Білорусі.

Про це повідомляє Reuters.

Уряд Швейцарії вніс до санкційного списку 54 особи і 30 компаній та організацій, заморозивши їхні активи, а також заборонив надання послуг 52 суднам.

"Здебільшого це танкери, які є частиною тіньового флоту росії та обходять обмеження ціни на російську нафту і нафтопродукти або перевозять військові товари для рф чи крадене зерно з України", - йдеться у заяві швейцарського уряду.

Підсанкційним особам заборонено в'їзд до Швейцарії.

Відповідно до нових санкцій ЄС, Швейцарія також запровадила фінансові санкції та обмеження на поїздки проти 26 осіб і двох організацій із Білорусі.

Повідомлялося, що 16 грудня Рада Євросоюзу ухвалила 15-й пакет санкцій проти рф — обмеження, зокрема, націлені на нафтовий тіньовий флот, а також на послаблення військово-промислового комплексу росії.

Нагадаємо, Європейський Союз готує 16-й пакет санкцій проти росії. Його хочуть ухвалити до третьої річниці вторгнення рф в Україну.