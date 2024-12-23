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Литва планує подовжити на рік санкції для росіян і білорусів

23 грудня 2024, 14:32
Литва планує подовжити на рік санкції для росіян і білорусів
Фото: news.mail.ru
Вільнюс думає й про посилення санкцій.

Уряд Литви хоче продовжити національні санкції проти громадян рф і бр ще на рік, адже кремль продовжує війну в Україні.

Це передбачено поправкою до закону, розробленою Міністерством закордонних справ Литви, передає литовський мовник  LRT.

"Повномасштабна війна, розв'язана Російською Федерацією проти України 24 лютого 2022 року, триває й досі, тож причини, через які було ухвалено закон, не зникли. Дії російської федерації чинять істотний негативний вплив не тільки на безпеку країн-членів Євро і НАТО, а й на безпеку Європи загалом", - йдеться в повідомленні. 

Спікер Сейму Саулюс Скверняліс каже, що заходи можуть бути посилені.

Щодо обмежувальних заходів для громадян росії та білорусі змін не пропонується. 

"Питання санкцій і масштабів санкцій, особливо щодо білорусі, найімовірніше, зміниться, але не в бік послаблення. Йдеться про загрозу нашій національній безпеці. Усі ці обмеження мають бути розумними, не повинні порушувати інтереси тих людей, яких ми самі запросили приїхати до Литви і дали можливість тимчасово жити тут, але все має розглядатися через призму безпеки", - заявив Скверняліс.

Закон призупиняє прийом заяв на отримання шенгенських і національних віз надання віз для громадян рф та бр, за винятком випадків, коли це відбувається за посередництвом МЗС Литви. Також закон призупиняє прийом заяв на отримання посвідки на тимчасове проживання в Литві, за винятком тих, хто має чинну шенгенську або національну візу, посвідку на проживання в Литві або в іншій державі ЄС.

Також росіяни і білоруси на території Литви піддаються додатковим перевіркам на предмет загрози національній безпеці, державній політиці, внутрішній безпеці, здоров'ю населення або міжнародним відносинам.

Також громадянам цих країн заборонено ввозити в Литву або вивозити з неї українські гривні, заборонено імпортувати сільськогосподарську продукцію і корми російського і білоруського виробництва.

Закон про обмежувальні заходи у зв'язку з військовою агресією проти України, оновлений цього року, діє до 3 травня 2025 року. 

МЗС Литви хоче продовжити його дію до 2 травня 2026 року.

 
РосіяБілорусьЛитвасанкції

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