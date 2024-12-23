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ПОЛІТИКА

Німеччина виділила новий пакет військової допомоги для України

23 грудня 2024, 14:56
Німеччина виділила новий пакет військової допомоги для України
джерело slovoidilo
Україна отримає ще більше зброї для того, аби продовжувати боротьбу з окупантами на фронті.

Німеччина передала Україні новий пакет військової підтримки, який включає системи протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T, Patriot й не тільки.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Німеччини. 

У новий пакет допомоги увійшли:

  • 15 танків Leopard 1 A5;
  • 2 зенітні самохідні установки Gepard з запчастинами;
  • 30 броньовиків MRAP з протимінним захистом;
  • самохідна гаубиця PzH 2000;
  • 12 броньовиків з системами кінетичної оборони;
  • 7 десантних джипів Caracal;
  • зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM з ракетами;
  • зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLS;
  • 2 пускові установки Patriot;
  • 2 радари TRML-4D;
  • боєприпаси для танків Leopard 1 і Leopard 2;
  • 30 безпілотників Vector, 24 дрони RQ-35 Heidrun, 14 дронів Hornet XR;
  • 5 систем самозахисту вертольотів AMPS;
  • 45 дайвінг-скутерів;
  • 12 вантажівок Zetros і 8 паливозаправників Zetros;
  • 120 гранатометів GMW,
  • 200 кулеметів MG4,
  • 420 гвинтівок MK 556,
  • 80 снайперських гвинтівок HLR 338,
  • 100 гвинтівок CR 308;
  • 52 000 снарядів 155 мм,
  • керовані ракети AIM-9L/I-1 Sidewinde;
  • 65 тисяч боєприпасів до установок Gepard.

У тому ж числі, пакет підтримки доповнюють генератори, турнікети, намети, мінометні боєприпаси 120 мм, міни, обладнання для розміновування, а також набої для стрілецької зброї. 

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна передала нашій державі ще одну систему IRIS-T. Водночас тоді він не розповів, про який саме комплекс IRIS-T йдеться - SLS або SLM.

Німеччинавійнапакет допомоги

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