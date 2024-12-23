Німеччина виділила новий пакет військової допомоги для України
Німеччина передала Україні новий пакет військової підтримки, який включає системи протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T, Patriot й не тільки.
Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Німеччини.
У новий пакет допомоги увійшли:
- 15 танків Leopard 1 A5;
- 2 зенітні самохідні установки Gepard з запчастинами;
- 30 броньовиків MRAP з протимінним захистом;
- самохідна гаубиця PzH 2000;
- 12 броньовиків з системами кінетичної оборони;
- 7 десантних джипів Caracal;
- зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM з ракетами;
- зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLS;
- 2 пускові установки Patriot;
- 2 радари TRML-4D;
- боєприпаси для танків Leopard 1 і Leopard 2;
- 30 безпілотників Vector, 24 дрони RQ-35 Heidrun, 14 дронів Hornet XR;
- 5 систем самозахисту вертольотів AMPS;
- 45 дайвінг-скутерів;
- 12 вантажівок Zetros і 8 паливозаправників Zetros;
- 120 гранатометів GMW,
- 200 кулеметів MG4,
- 420 гвинтівок MK 556,
- 80 снайперських гвинтівок HLR 338,
- 100 гвинтівок CR 308;
- 52 000 снарядів 155 мм,
- керовані ракети AIM-9L/I-1 Sidewinde;
- 65 тисяч боєприпасів до установок Gepard.
У тому ж числі, пакет підтримки доповнюють генератори, турнікети, намети, мінометні боєприпаси 120 мм, міни, обладнання для розміновування, а також набої для стрілецької зброї.
Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна передала нашій державі ще одну систему IRIS-T. Водночас тоді він не розповів, про який саме комплекс IRIS-T йдеться - SLS або SLM.