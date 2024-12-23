Німеччина виділила новий пакет військової допомоги для України

Україна отримає ще більше зброї для того, аби продовжувати боротьбу з окупантами на фронті.

Німеччина передала Україні новий пакет військової підтримки, який включає системи протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T, Patriot й не тільки.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Німеччини.

У новий пакет допомоги увійшли:

15 танків Leopard 1 A5;

2 зенітні самохідні установки Gepard з запчастинами;

30 броньовиків MRAP з протимінним захистом;

самохідна гаубиця PzH 2000;

12 броньовиків з системами кінетичної оборони;

7 десантних джипів Caracal;

зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM з ракетами;

зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLS;

2 пускові установки Patriot;

2 радари TRML-4D;

боєприпаси для танків Leopard 1 і Leopard 2;

30 безпілотників Vector, 24 дрони RQ-35 Heidrun, 14 дронів Hornet XR;

5 систем самозахисту вертольотів AMPS;

45 дайвінг-скутерів;

12 вантажівок Zetros і 8 паливозаправників Zetros;

120 гранатометів GMW,

200 кулеметів MG4,

420 гвинтівок MK 556,

80 снайперських гвинтівок HLR 338,

100 гвинтівок CR 308;

52 000 снарядів 155 мм,

керовані ракети AIM-9L/I-1 Sidewinde;

65 тисяч боєприпасів до установок Gepard.

У тому ж числі, пакет підтримки доповнюють генератори, турнікети, намети, мінометні боєприпаси 120 мм, міни, обладнання для розміновування, а також набої для стрілецької зброї.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна передала нашій державі ще одну систему IRIS-T. Водночас тоді він не розповів, про який саме комплекс IRIS-T йдеться - SLS або SLM.