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ПОЛІТИКА

Німеччина відправила Україні шостий комплекс ППО IRIS-T у рамках військової допомоги

20 грудня 2024, 13:46
Німеччина відправила Україні шостий комплекс ППО IRIS-T у рамках військової допомоги
Фото: з вільного доступу
Канцлер не уточнював про який саме ЗРК йде мова - SLS чи SLM.

Німеччина відправила до України шостий комплекс протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T в рамках військової підтримки. 

Про це повідомив моніторинговий проєкт German Aid to Ukraine, який цитує канцлера Німеччини Олафа Шольца на брифінгу після засідання Європейської ради. 

"Наразі поставляється ще одна система IRIS-T, я думаю, сьогодні, а також Gepard SPAAG, які ми продовжуємо поставляти разом з усіма боєприпасами, виробництво яких ми відновили", - заявив канцлер. 

"Мілітарний" уточнює, що канцлер не уточнював про який саме ЗРК йде мова - SLS чи SLM. Обидва комплекси відрізняються один від одного ракетами, шасі, а також дальністю перехоплення повітряних цілей. 

Моніторинговий проєкт, своєю чергою, пише саме про SLS. 

Нагадаємо, що Німеччина подвоїла експорт зброї в Україну у 2024 році порівняно з минулим роком. Водночас поставки німецької зброї в Ізраїль скоротилися.

НімеччинадопомогаIRIS-Tвійна

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