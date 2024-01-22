ЗСУ заперечили свою причетність до ударів по Донецьку
Про це обʼєднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку написав на Facebook-сторінці.
Військові, які перебувають у підпорядкуванні ОСУВ Таврія, "у цьому випадку бойової роботи засобами ураження не вели".
ОСУВ відповідає, зокрема, за Мар'їнський та Авдіївський напрямки, що неподалік окупованого Донецька.
"Донецьк - це Україна! росії доведеться відповідати за відібрані життя українців", - йдеться у заяві прес-центру Таврії.
Нагадаємо, що вчора влада окупованого Донецька заявила про обстріл ринку і загиблих.