ЗСУ заперечили свою причетність до ударів по Донецьку

В Збройних силах України відреагували на заяви росіян щодо обстрілу ринку в тимчасово окупованому росіянами Донецьку: вони заперечили свою причетність до ударів.

Про це обʼєднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку написав на Facebook-сторінці.

Військові, які перебувають у підпорядкуванні ОСУВ Таврія, "у цьому випадку бойової роботи засобами ураження не вели".

ОСУВ відповідає, зокрема, за Мар'їнський та Авдіївський напрямки, що неподалік окупованого Донецька.

"Донецьк - це Україна! росії доведеться відповідати за відібрані життя українців", - йдеться у заяві прес-центру Таврії.

Нагадаємо, що вчора влада окупованого Донецька заявила про обстріл ринку і загиблих.